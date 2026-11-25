მსოფლიო · 26 ნოემბერი, 01:03
ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და პეტერ მადიარმა სპორტულ დარბაზში მოსწავლეებთან ერთად ფრენბურთი ითამაშეს
ვიზიტის კონტექსტი. პეტერ მადიარი უკრაინაში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა მას შემდეგ, რაც მაისში პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა. ვიზიტი კიევსა და ბუდაპეშტს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას უკავშირდება.
2026 წლის 24 ნოემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა დასავლეთ უკრაინაში, ქალაქ ბერეჰოვეს სკოლის სპორტულ დარბაზში მოსწავლეებთან ერთად ფრენბურთი ითამაშეს.
ეს ამხანაგური მატჩი ზაკარპატიის ოლქში მდებარე ლაიოშ კოშუტის სახელობის უნგრულენოვან ლიცეუმში ვიზიტისას გაიმართა, სადაც ლიდერები სხვადასხვა გუნდში გადანაწილდნენ.
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გამოცემა Rapporteur: სლოვენია ევროკავშირისა და ბალკანეთის ქვეყნების სამიტის დეკლარაციის მეშვეობით სერბეთზე ზეწოლას ახდენს, რათა ბელგრადმა იუგოსლავიის პერიოდის სადაზვერვო არქივები გაასაჯაროოს - დიპლომატების შეფასებით, ეს ინიციატივა შესაძლოა უკავშირდებოდეს სლოვენიის მთავრობის მცდელობას, ხელახლა წამოსწიოს ბრალდებები მარტა კოსის იუგოსლავიის სპეცსამსახურებთან შესაძლო კავშირების შესახებ
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