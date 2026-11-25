ხვიჩა ყალაბეგაშვილი: ვინც ეს ქვეყანა ამ ყველაფრიდან არჩევნებზე რვეულით მორბენალ ადამიანებამდე, გარუსებამდე, პარტიულ მონობამდე და საშოვარზე მიბმულ საცოდაობამდე დაიყვანა საფლავიც არ უნდა აღირსო ამ მიწაზე...
ხვიჩა ყალაბეგაშვილი: ხვდებით აქ რა წერია? თუ ეს არქეოლოგიური მიგნება დადასტურდა, გამოვა რა ჩვენს მიწაზე უფრო ძველი ცივილიზაცია არსებობდა ვიდრე ეგვიპტის...
გამომცემლობა “კალმოსამის” დამფუძნებელი, ხვიჩა ყალაბეგაშვილი:
აბა დროებით მოწყდით ცალფაზიან იდიოტებს მათ ბოდვებს...
ხვდებით აქ რა წერია? თუ ეს არქეოლოგიური მიგნება დადასტურდა, გამოვა რა ჩვენს მიწაზე უფრო ძველი ცივილიზაცია არსებობდა ვიდრე ეგვიპტის... ასე ერთი კვირის წინ ვსაუბრიბდი მეგობართან ხევსურული და ეგვიპტური სიბმოლოების მსგავსებაზე... ძალიან ბევრი ქართული (აქ მოიაზრება მეგრული და სვანური) სიტყვა მსგავსია ისეთ უძველეს სიტყვებთან, როგორიც გვხვდება სანსკრიტზე... რაღაც ძალინ ძველი და მნიშვნელოვანი დაგვიმალეს, ან გააქრო ისტორიული მოვლენების უკუღმართობამ...
ვინც მიცნობს იცის, რომ ყველაზე მეტად ,,რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ" ტრაფარეტული ბოდვა მღლის, რადგან მეტწოლად ამ ტრაფარეტებით ღიპზე ღვინოჩამოწუწული უსაქმურები ყოყოჩობენ, მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ როგორც ამ მიწაზე მცხოვრებ ხალხს რაღაც ძალიან ძველთან და მნიშვნელოვანთან გვაქ კავშირის, რომელზე ცოდნაც არ გვაქს... პლანეტის პირველი ცივილიზაციის საწყისებიდან გამოვმდინარეობთ და ეს არ ვიცით, რადგან ზოგი რამ დავივიწყეთ, ზოგი რამ შეგნებულად დაგვავიწყეს ბოლშევიკებმა და მიგვაბეს ველურ კავკასიელებს...
რა კავკასიელები ვართ, რა რუსეთი მეზობელია, რა ჩოხა და ლეზგინკა, რა კომუნისტების დროს აშენდა სტადიონი და ჩეხური კორპუსები...
ის რაც დარჩა ჩვენგან, თუ დავრჩით, ვიაზრებთ საერთოდ ჩვენს ისტორიულ და გენეტიკურ მნიშვნელობას?
რა რუსეთის პატრიარქი, რა დიდი მეზობელი, რა ბოდიში სეპარატისტებს?
ვინც ეს ქვეყანა ამ ყველაფრიდან არჩევნებზე რვეულით მორბენალ ადამიანებამდე, გარუსებამდე, პარტიულ მონობამდე და საშოვარზე მიბმულ საცოდაობამდე დაიყვანა საფლავიც არ უნდა აღირსო ამ მიწაზე...
5%-ც კი არ ვიცით საკუთარი მნიშვნელობის შესახებ და რაც ვიცით იმის გააზრებასაც არ გვაცლიან ისე გადაზარდეს პარტიულ კაკაფინიაში თუ რუსულ რუბლებში ჩაობებულმა უსახურმა ღორებმა, თუ ეგოში ჩამჭკნარმა სნობებმა...
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