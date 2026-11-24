ზურა ჯაფარიძე: ირაკლი კობახიძე, შემდეგზე გაასწორე, მეორე არის ქ-ნი ეკა, მესამე ბერა, მერე ცოტნე, უტა, გვანცა, ადიკო, ბიძინას დაცვის უფროსი, დაცვის წევრები, მზარეულები...
წერს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში და მიმართავს კობახიძეს, რომელმაც დღეს თქვა: „ბიძინა ივანიშვილი ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში არის პირველი პირი, მე ვარ მეორე პირი... ლოგიკურია, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და ჩემს შორის ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობა არსებობს“
ზურა ჯაფარიძე:
ირაკლი კობახიძე, შემდეგზე გაასწორე,
მეორე არის ქ-ნი ეკა, მესამე ბერა, მერე ცოტნე, უტა, გვანცა, ადიკო, ბიძინას დაცვის უფროსი, დაცვის წევრები, მზარეულები, დამლაგებლები, ზოოპარკის მომვლელები, ზებრები, ამაზონის თუთიყუშები, დენდროლოგიურის ბოტანიკოსი, სამხრეთ აფრიკაში გაჭედილი 5 ბაობაბი
სადღაც აქ ხარ შენ
მერე მოდიან შავი სკაროსი, აბასთუმნელი შპიცები, აწ გარდაცვლილი ჭორვილელი პინგვინი და ბ-ნი ანზორი“ - წერს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში და მიმართავს კობახიძეს, რომელმაც დღეს თქვა: „���იძინა ივანიშვილი ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში არის პირველი პირი, მე ვარ მეორე პირი... ლოგიკურია, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და ჩემს შორის ყველაზე მჭიდრო ურთიერთობა არსებობს“
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