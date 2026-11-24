საქართველო ყოველთვის იმარჯვებს! - 28 ნოემბერი!
"ამ გზიდან ვერავინ გადაგვიყვანს! ჩვენ არ გვეშინია! ეს წინაპრების გზაა! ჩვენ არ გვეშინია! ჩვენ არ ვმარცხდებით!" - 28 ნოემბერი! 2026 წლის 28 ნოემბერს (შაბათს) საქართველოსა და თბილისში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება და პროტესტია დაგეგმილი!
"ამ გზიდან ვერავინ გადაგვიყვანს! ეს წინაპრების გზაა! ჩვენ არ გვეშინია! ჩვენ არ ვმარცხდებით!" - 28 ნოემბერი!
ვიდეო სოციალური ქსელით ვრცელდება.
ცნობისათვის, 2026 წლის 28 ნოემბერს (შაბათს) საქართველოსა და თბილისში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება და პროტესტია დაგეგმილი:
აქცია-მსვლელობა თბილისში: 28 ნოემბერს ორი წელი სრულდება 2024 წლის იმ განცხადებიდან, რომლითაც ხელისუფლებამ 2028 წლის ბოლომდე ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნის საკითხის დღის წესრიგში დაყენება შეაჩერა. ორგანიზატორების ცნობით, მოქალაქეები 19:00 საათზე მეტრო „ავლაბართან“ შეიკრიბებიან და მსვლელობით თავისუფლების მოედნისკენ გაემართებიან.
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