პოლიტიკა · 24 ნოემბერი, 16:43
გამოკითხვა ბათუმში: არც ერთი დღევანდელი ჩინოვნიკი არ არის მორწმუნე - ერი დააქციეს, წააქციეს, გააქციეს
გამოკითხვა ბათუმში: ეკლესიაში დიდი სანთლების დაჭერა არაფერს არ ნიშნავს და აატრიალო სადღაც თავი... არც ერთი დღევანდელი ჩინოვნიკი არ არის მორწმუნე - ერი დააქციეს, წააქციეს, გააქციეს
ქალი ბათუმში: ეკლესიაში დიდი სანთლების დაჭერა არაფერს არ ნიშნავს და აატრიალო სადღაც თავი... არც ერთი დღევანდელი ჩინოვნიკი არ არის მორწმუნე - ერი დააქციეს, წააქციეს, გააქციეს
ვრცლად გამოკითხვა: https://www.youtube.com/watch?v=lGbLnBxVmoM&t=19s
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