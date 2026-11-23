ვახო სანაიას მონოლოგი (ვიდეო)
ვახო სანაიას მონოლოგი: ერთი თვის შემდეგ დღეს პირველად მეძლევა საშუალება, ვრცლად გესაუბროთ. ცხადია, არა ჩემზე, ჩემი ამბავი მოსატანიც კი არ არის არსებულ კონტექსტში, ამაზე ლაპარაკი უხერხულიც კია ჩემთვის სინდისის პატიმრებითა და პოლიტპატიმრებით სავსე ქვეყანაში
„ერთი თვის შემდეგ დღეს პირველად მეძლევა საშუალება, ვრცლად გესაუბროთ. ცხადია, არა ჩემზე, ჩემი ამბავი მოსატანიც კი არ არის არსებულ კონტექსტში, ამაზე ლაპარაკი უხერხულიც კია ჩემთვის სინდისის პატიმრებითა და პოლიტპატიმრებით სავსე ქვეყანაში, არამედ მინდა, გესაუბროთ რეჟიმზე, რომელსაც პატიმრობა სჭირდება, რათა არ გაიგონოს სიტყვები და ჩაახშოს ჩვენი ხმა. ეს სხვა არაფერს ნიშნავს გარდა იმისა, რომ მას ეშინია სიტყვისა და აზრის, რომელიც ეკრანიდან, სოციალური ქსელიდან თუ ნებისმიერი თავყრილობიდან ესმის“— ვახო სანაიას მონოლოგი
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