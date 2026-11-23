ჩემი უკანასკნელი იმედი მოკვდა — რატომ მიიჩნევა „ქართული ოცნების“ მიერ სუროგაციის სრული აკრძალვა ცუდ გადაწყვეტილებად?
სუროგაცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ოჯახებისთვის, რომელთათვისაც ბუნებრივი ან სხვა სამედიცინო მეთოდებით ბიოლოგიური შვილის ყოლა შეუძლებელია (მაგალითად, საშვილოსნოს არარსებობის ან ისეთი სამედიცინო მდგომარეობისას, როდესაც ორსულობა მნიშვნელოვან რისკს უქმნის ქალის ჯანმრთელობას).
22 ნოემბერს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა: საქართველოში სუროგაცია სრულად იკრძალება. მისი თქმით, შესაბამისი კანონპროექტი უახლოეს მომავალში დაინიცირდება, გადაწყვეტილება კი საპატრიარქოსთან და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან „აქტიური კომუნიკაციის“ შემდეგ მიიღეს.
ოფიციალური არგუმენტები ასეთია: ეთიკური და სამართლებრივი რისკები — ადამიანებით ვაჭრობა, ქალთა ექსპლუატაცია, ბავშვთა უფლებების დარღვევა; ის, რომ მოსარგებლეთა 98% უცხოელია; ბაზრის „კოლოსალური“ ზრდა — „ფაქტობრივად 100-100%-ით ყოველ წელს“ 2023 წლის შემდეგ; და ის, რომ ბავშვი ქვეყნიდან გაჰყავთ და „სახელმწიფო მათ მომავალზე კონტროლს კარგავს“. კირცხალიას თქმით, ინ ვიტრო განაყოფიერება (IVF) არ შეიზღუდება, ხოლო დარჩენილი 2% ქართველი მოსარგებლე „გაგებით მოეკიდება“.
ინიციატივას ინტერნეტში, განსაკუთრებით სამედიცინო, ჟურნალისტურ, უფლებადამცველ და ოპოზიციურ წრეებში, მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. აი, ინტერნეტში მოძიებული ძირითადი კომენტარები და მიზეზები, რის გამოც სრულ აკრძალვას ცუდ გადაწყვეტილებად აფასებენ:
რატომ არის საქართველოში სუროგაციის სრული აკრძალვა ცუდი გადაწყვეტილება?
რეპროდუქციული ტექნოლოგიების რეგულირება ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის მგრძნობიარე და მრავალშრიანი საკითხია. როდესაც საუბარია სუროგაციის სრულ აკრძალვაზე, კრიტიკული არგუმენტების მთავარი ღერძი არა თეორიულ დავებზე, არამედ იმ პრაქტიკულ, სოციალურ, სამართლებრივ და ეკონომიკურ შედეგებზე გადის, რომლებიც უშუალოდ ადამიანების ბედსა და ქვეყნის განვითარებაზე აისახება.
1. დარტყმა უშვილო წყვილებისა და მოქალაქეების უფლებებზე
სუროგაცია ბევრი ოჯახისთვის ხშირად ერთადერთი რეალური გზაა, რომ ბიოლოგიური შვილი იყოლიონ — მაგალითად, როდესაც ქალს სამედიცინო ჩვენებით არ აქვს საშვილოსნო, გადატანილი აქვს რთული ოპერაციები ან ორსულობა მის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის.
სრული აკრძალვის პირობებში:
იზღუდება რეპროდუქციული არჩევანი: ადამიანები, რომლებსაც სხვა ალტერნატივა არ აქვთ, კარგავენ შესაძლებლობას, საკუთარი გენეტიკური მასალით შექმნან ოჯახი.
იზრდება ემოციური და ფინანსური ტვირთი: საზღვარგარეთ გამგზავრება და იქ იგივე პროცედურების გავლა გაცილებით ძვირია და ყველა ოჯახისთვის ხელმისაწვდომი არ არის.
2. აკრძალვა არ აქრობს მოთხოვნას — ის გადადის „ჩრდილში“
ისტორია და საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ მოთხოვნის სრული აკრძალვა იშვიათად აგვარებს პრობლემას; უფრო ხშირად ის პროცესს არაფორმალურ, დაუცველ და ნაკლებად კონტროლირებად სივრცეში გადაისვრის.
სამართლებრივი დაცვის შესუსტება: როდესაც პროცესი კანონის მიღმა ან რუხ ზონაში გადადის, მცირდება მხარეების — სუროგატი დედის, ბიოლოგიური მშობლებისა და ბავშვის — უფლებრივი დაცვის მექანიზმები.
კონტროლის დაკარგვა: სახელმწიფო კარგავს ბერკეტებს, რათა მკაცრად გააკონტროლოს სამედიცინო სტანდარტები, ეთიკური ნორმები და მხარეთა კეთილდღეობა.
აკრძალვა სჯის ქართველ უშვილო ოჯახებს, ვისთვისაც ეს ერთადერთი შანსია
ყველაზე ხშირი არგუმენტი ექიმებისა და ოჯახებისგანაა:
„სუროგაცია მხოლოდ კომერციული საქმიანობა არ არის. ის დამხმარე რეპროდუქციული მედიცინის ნაწილია და ხშირად სწორედ სამედიცინო ჩვენებებით არის განპირობებული. ბევრი ადამიანისთვის, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დამოუკიდებლად შვილის გაჩენა არ შეუძლია, სუროგაცია მშობლობის ერთადერთი რეალური შესაძლებლობაა“ — პროფესორი ნინო მუსერიძე, ონკოფერტილობის ასოციაციის დამფუძნებელი.
ქალთა უფლებადამცველი ბაია პატარაია (ორგანიზაცია „საფარი“) წერს:
„სუროგაცია ქართველებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა დარჩეს, რადგან ის უშვილობის პრობლემის გადაჭრის გზაა, ხოლო უშვილობა საქართველოში სერიოზული პრობლემაა.“
მეან-გინეკოლოგი ქეთი გოცირიძე დასძენს:
„სუროგაცია, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანების ისტორიაა და თითოეული ასეთი ისტორიის უკან დგას ერთი უბრალო, მაგრამ უდიდესი ოცნება — იყო დედა“.
ჟურნალისტი ნინო კაპანაძე („ჩემი ხარაგაული“) პირადი გამოცდილებიდან წერს:
„იმის ნაცვლად, რომ კანონმდებლობა დახვეწონ, დაიცვან სუროგატი ქალების უფლებები და ვინც ამ სფეროში დანაშაულს სჩადის, დასაჯონ, სუროგაციას სრულად კრძალავენ! ჩემი უკანასკნელი იმედი მოკვდა! რა გზაც მე გავიარე, ამ ბოლო შვიდი წლის განმავლობაში, როგორც ფსიქოლოგიურად, ისე ფინანსურად...“
სუროგაცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ოჯახებისთვის, რომელთათვისაც ბუნებრივი ან სხვა სამედიცინო მეთოდებით ბიოლოგიური შვილის ყოლა შეუძლებელია (მაგალითად, საშვილოსნოს არარსებობის ან ისეთი სამედიცინო მდგომარეობისას, როდესაც ორსულობა მნიშვნელოვან რისკს უქმნის ქალის ჯანმრთელობას).
აკრძალვის შედეგად ქვეყნის შიგნით ეს სერვისი წყდება, რაც მოქალაქეებს უტოვებს მხოლოდ ორ შესაძლებლობას: უარის თქმას გენეტიკურ მშობლობაზე ან პროცედურის სხვა ქვეყანაში გავლას. საერთაშორისო მგზავრობა და უცხოურ იურისდიქციებში სამედიცინო და იურიდიული მომსახურების მიღება დაკავშირებულია მნიშვნელოვან ფინანსურ და ლოგისტიკურ ხარჯებთან, რაც ამ გზას ნაკლებად ხელმისაწვდომს ხდის საშუალო ან დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის.
პრობლემა რეგულირებას ითხოვდა და არა აკრძალვას
კრიტიკოსები თანხმდებიან, რომ სფეროში მძიმე დარღვევებია — რადიო თავისუფლების გამოძიებებით გაირკვა, რომ უცხოეთიდან ჩამოყვანილი ქალები მძიმე პირობებში ცხოვრობდნენ, ანაზღაურებას ვერ იღებდნენ, 2025 წელს ათეულობით ქალი დაზარალებულად ცნეს, არიან ბავშვები, რომლებიც არასდროს წაიყვანეს. 2019-2024 წლებში სუროგაციით 4674 ბავშვი დაიბადა.
მაგრამ სწორედ ამიტომ, ამბობენ ისინი, საჭიროა ჩარჩო-კანონი და არა ბანი:
„მე ეს სტატიები იმისთვის არ მიწერია, ვინმეს რამე აეკრძალა. პირიქით... საქართველოს ჰქონოდა კანონმდებლობა, რომელიც სათანადოდ დაიცავდა სუროგატ ქალსაც, ბავშვსაც, პოტენციურ მშობლებსაც... აკრძალვა ძალიან ადვილია. უფრო რთულია რეგულირება, შესაბამისი კანონის შექმნა, საერთაშორისო სტანდარტებთან გათანაბრება. ხელისუფლებამ კი მარტივი გზა არჩია — აკრძალვა“ — ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, რომელიც 2022 წლიდან იკვლევს თემას.
რეპროდუქტოლოგი ნანა ჯანელიძე აღნიშნავს, რომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებმა უკვე შეიმუშავეს 33 რეკომენდაცია სფეროს მოსაწესრიგებლად და კითხულობს: „რატომ უნდა გადავიდეთ აკრძალვაზე, სანამ შემუშავებულ რეკომენდაციებს საჯაროდ განვიხილავთ?“
თამთა მიქელაძე (სოციალური სამართლიანობის ცენტრი) ამბობს:
„მივესალმები კომერციული სუროგაციის აკრძალვას, როგორც ქალთა ექსპლუატაციის წინააღმდეგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს. თუმცა იმედი მაქვს, შენარჩუნდება არაკომერციული, ნებაყოფლობითი სუროგაციის შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის... ქალთა ექსპლუატაციასთან ბრძოლა არ უნდა იქცეს რეპროდუქციული არჩევანის ყველა ფორმის შეზღუდვად.“
სრული ბანი შავ ბაზარს და მეტ ექსპლუატაციას შექმნის
პატარაიას ფორმულირება ზუსტია: „დანარჩენი რეგულირებას საჭიროებს“ — მოტყუებით ჩამოყვანილი ქალები, გადაუხდელობა, უცნობი მიმართულებით წაყვანილი ბავშვები. კრიტიკოსების აზრით, ლეგალური კლინიკების (DW-ის მონაცემებით, დაახლოებით 19 კლინიკა, 2023 წელს 3000-ზე მეტი რეგისტრირებული სუროგატი დედა, 2012 წლიდან 5000-ზე მეტი ბავშვი) დახურვა პრობლემას არ აქრობს, არამედ მიწისქვეშეთში გადაიტანს, სადაც ქალიც და ბავშვიც სრულიად დაუცველი დარჩება.
სახელმწიფოს არგუმენტი „სახელმწიფომ უნდა აღმოფხვრას დარღვევების გამომწვევი მიზეზები და არა თავად სამედიცინო შესაძლებლობა“ — როგორც მუსერიძე წერს — ამ შემთხვევაში პირიქით კეთდება.
დემოგრაფია და ცინიზმი 2%-ის მიმართ
ოპოზიციონერი ნიკა გვარამია („კოალიცია ცვლილებისთვის“) წერს:
„სამარცხვინო და ბოროტი გადაწყვეტილება! საპატრიარქოსთან „დალაგების“ მიზნით ათასობით ქალს ართმევენ დედობის შესაძლებლობას!... რამდენი ბავშვი აღარ დაიბადება! და ეს ხდება ქვეყანაში, სადაც სრული დემოგრაფიული კატასტროფაა!“
კირცხალიას ფრაზა, რომ 2% „გაგებით მოეკიდება“, კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით უგულოდ მიიჩნიეს — 2% ცოცხალი ადამიანებია, ონკოლოგიური, გინეკოლოგიური პრობლემებით, რომლებმაც წლები და ფული დახარჯეს.
გადაწყვეტილება მიიღეს ექიმების გარეშე — ეკლესიასთან
ყველაზე დიდი ეჭვი პროცედურას ეხება. კირცხალიამ ღიად თქვა კონსულტაციებზე საპატრიარქოსთან, მაგრამ არ დაუკონკრეტებია, ვინ მონაწილეობდა და რა კომპეტენციით.
ნინო კაპანაძე კითხულობს: „ვისთან გაიარეს კონსულტაციები — რეპროდუქტოლოგებთან? ექიმებთან? კლინიკებთან? რა კომპეტენცია აქვს რელიგიურ ორგანიზაციას?“
თამთა მიქელაძე კი კონტექსტს ახსენებს: ხელისუფლებამ კანონმდებლობიდან გენდერისა და გენდერული თანასწორობის ცნებები ამოიღო, წლების განმავლობაში რეგულირებაზე არაფერს აკეთებდა, ახლა კი, საპატრიარქოსთან აზარტული თამაშების გამო დაძაბულობის ფონზე, უცებ სრული ბანი დააანონსა. „გადაწყვეტილების დრო და პოლიტიკური კონტექსტი საფუძვლიან ეჭვს აჩენს, რომ ის პოლიტიკური ინტერესებით არის ნაკარნახევი.“
მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიცია ახალი არ არის — ჯერ კიდევ 2014 წლის საშობაო ეპისტოლეში პატრიარქი ილია II კითხულობდა: „შეიძლება ოჯახი იყოს ბედნიერი, სადაც სუროგატი დედის მიერ დაბადებული ბავშვი იზრდება?“ მაშინ უფლებადამცველმა ანა აბაშიძემ თქვა, რომ ეს ბავშვების სტიგმატიზაციაა.
"ძალიან ხშირად ხდება, რომ ბავშვები იყიდებიან ხოლმე უცხოელებზე. ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც ადამიანებს ქირაობენ და ეკლესიისთვის სუროგაცია არის ძალიან მიუღებელი.
ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონია, სუროგატებთან მისაუბრია და საშინელ სტრესს განიცდიან. ანუ როგორი გაჭირვება აქვს იმ ადამიანს, რა მდგომარეობაშია, რომ ამხელა იმისთვის მზად არის, რომ ცხრა თვე ვიღაცის შვილი ატაროს, თან ისე, რომ არანაირი ემოციური კავშირი მასთან არ უნდა ჰქონდეს.
ჩვნს უწმინდესს, პატრიარქ ილია II-ს ბევრჯერ უთქვამს, რომ ეს არის ეკლესიისთვის მიუღებელი. ძალიან გაგვიხარდა, რომ სახელმწიფო ამ კანონს იღებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კანონი ჩვენთვის - ამბობს დეკანოზი შალვა კეკელია სუროგაციის სრულად აკრძალვაზე.
დასკვნა: აკრძალვა vs პასუხისმგებლობა
კრიტიკოსების საერთო გზავნილი ასეთია: არავინ უარყოფს ტრეფიკინგისა და ექსპლუატაციის რისკებს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც 2022 წლის შემდეგ უკრაინიდან და რუსეთიდან არაერთი სააგენტო საქართველოში გადმოვიდა და ბაზარი წელიწადში თითქმის გაორმაგდა.
მაგრამ გამოსავალი, მათი აზრით, არის:
მკაცრი ლიცენზირება კლინიკებისა და შუამავალი სააგენტოებისთვის;
სუროგატი დედის უფლებების, ანაზღაურების, სამედიცინო დაზღვევის გარანტიები;
ბავშვის წარმომავლობისა და გაყვანის გამჭვირვალე რეესტრი;
კომერციულისა და ალტრუისტული სუროგაციის გარჩევა და ქართველებისთვის სამედიცინო ჩვენებით შენარჩუნება;
საჯარო განხილვა ექიმებთან, იურისტებთან, ქალებთან და ოჯახებთან.
სრული აკრძალვა კი, ამ ლოგიკით, ყველაზე მარტივი, მაგრამ ყველაზე უსამართლო გზაა — ის სჯის მსხვერპლს და ავადმყოფს, და არა დამნაშავეს.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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