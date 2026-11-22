პოლიტიკა · 22 ნოემბერი, 21:06
მერაბ მეტრეველი: კაზინოები ხელშეუხებელია. ხალხი კი დაბალი ღობეა
მერაბ მეტრეველი: გამოითქვა მოსაზრება, რომ "ოცნებამ" სუროგაცია საპატრიარქოსთან გაფუჭებული ურთიერთობის გამოსასწორებლად აკრძლა.
ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი:
გამოითქვა მოსაზრება, რომ "ოცნებამ" სუროგაცია საპატრიარქოსთან გაფუჭებული ურთიერთობის გამოსასწორებლად აკრძლა.
ანუ რა გამოდის: კაზინოების გამო დაეძაბათ ურთიერთობა და ამ საკითხში კი არ დაიხიეს უკან, აზარტული თამაშები კი არ შეზღუდეს, არამედ წყვილებს ბედნიერების ერთადერთი საშუალება წაართვეს.
კაზინოები ხელშეუხებელია. ხალხი კი დაბალი ღობეა.
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