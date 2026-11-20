მსოფლიო · 20 ნოემბერი, 15:51
ალექსანდრე კახა ლომაია: ზელეს იუმორი
ალექსანდრე კახა ლომაია: უდატვირთულესი დღის ბოლოს, ევროპელ ლიდერებთან გამართული ორმხირვი და მრავალმხრივი შეხვედრების და ერთობლივი პრეს-კონფერენციის შემდეგ, ზელემ ჟურნალისტებისთვის ცალკე ბრიფინგი ჩაატარა.
ალექსანდრე კახა ლომაია:
ზელეს იუმორი
ბრიფინგის ბოლოს, როიტერსის ჟურნალისტი ეკითხება: ტრამპმა პუტინს გუშინ "მეგობარი" უწოდა. თქვენთვის როდესმე უწოდებია "მეგობარი"?
ზელე: კი, ოღონდ საქმე ისაა, რომ აღარ მახსოვს, როდის.
ჟურნალისტები დაგორავდნენ.
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