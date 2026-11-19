სალომე კვარაცხელია: შენს მართულ ქალაქში, რომ ბავშვები პანტა-პუნტით კვდებიან, რა ჯანდაბა გაჩერებს მაგ ქალაქის მმართველად?!
სალომე კვარაცხელია: ალბათ, ეგ სინდისის ბავშვური ხმა რომ მოგიკვდა წლების წინ, მაგიტომაც ხარ ასე უტიფრად ისევ მმართველი, შარდევანში დაღუპული მარიტას მერე... თხრილში ჩამხრჩვალი სოსოს მერე... არც წელს დაეწერება ნაძვის ხეს მწარე სიმართლე - სიკვდილით სავსე ქალაქი!
ექიმი- რეზიდენტი სალომე კვარაცხელია:
შენს მართულ ქალაქში, რომ ბავშვები პანტა-პუნტით კვდებიან, რა ჯანდაბა გაჩერებს მაგ ქალაქის მმართველად?!
შენს შვილებს რა უნდა უთხრა?
ძილის წინ, საკუთარ თავში არსებულ პატარა ბავშვს როგორ უნდა გაუსწორო თვალი?
ალბათ, ეგ სინდისის ბავშვური ხმა რომ მოგიკვდა წლების წინ, მაგიტომაც ხარ ასე უტიფრად ისევ მმართველი, შარდევანში დაღუპული მარიტას მერე...
თხრილში ჩამხრჩვალი სოსოს მერე...
არც წელს დაეწერება ნაძვის ხეს მწარე სიმართლე - სიკვდილით სავსე ქალაქი!
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