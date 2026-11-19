საზოგადოება · 19 ნოემბერი, 12:17
ნინო ნადირაძე - კუზანოვა: თბილისი პატარაა. ყველამ ყველაფერი ვიცით!
ძლიერი ქალი - პრივილეგია თუ ვალდებულება? გადაცემის სტუმარი: ექიმი ნინო ნადირაძე - კუზანოვა. "ყველამ ყველაფერი ვიცით!" - ნინო ნადირაძე- კუზანოვა.
ექიმი ნინო ნადირაძე - კუზანოვა: დაქალის ქმართან რომ ჩანაწოლები არიან... ეგეთი ტიპები, რომ რაღაცა... მინდა, რომ ყველამ თავის თავს მიხედოს! თბილისი პატარაა. ყველამ ყველაფერი ვიცით!
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დეპუტატი გიორგი ხახუბია: მსურს გამოვეხმაურო ბათუმში, საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესს, სადაც კონკრეტული პირის მიერ ორჯერ გახმიანდა ჩემი ძმის სახელი და გვარი. მკაცრად მოვუწოდებ ყველას, რომ პატივი სცენ ჩემი ძმის ხსოვნას, პატივი სცენ ჩემი ოჯახის ტრაგედიას და ჩემი ძმის ტრაგედიას ნუ გამოიყენებენ პოლიტიკური მიზნებისთვის
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