სოფო ზურაბიანი: კრემლის ოცნებები ამ ქვეყანაში არადსროს ახდება დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ
სოფო ზურაბიანი: ჩქარი ნაბიჯებით ვოვასკენ პრაღა მინსკით შეიცვალა. ზურაბაშვილი-გალუზინი ხვალ ერთამენთს მინსკში შეხვდებიან.
ჟურნალისტი სოფო ზურაბიანი:
ჩქარი ნაბიჯებით ვოვასკენ
პრაღა მინსკით შეიცვალა.
გახსოვთ ალბათ, კარასინი -აბაშიძის შეხვედრები მუდმივად პრაღაში იმართებოდა. ევროპის ტერიტორიაზე ხვდებოდნენ ერთმანეთს.
ზურაბაშვილი-გალუზინი ხვალ ერთამენთს მინსკში შეხვდებიან.
ამ სიმბოლიზმშიც აიხდინა რუსეთმა ოცნება, ევროპიდან შეხვედრები “ბაძკას” ტერიტორიაზე გადაიტანა. ნუ , მოსკოვამდეც ერთი ნაბიჯია.
ვინ არის ზურაბაშვილი? ივანიშვილის
პრემიერის წარმომადგენელია, მაგრამ თან ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეა,
გალუზინი -რუსეთის საგარეოს მოადგილე.
რაც უნდა იწვალოთ, მაინც მოგთხოვთ საქართველოს მოქალაქეები პასუხს ამ ისტორიული უკუღმართობისთვის.
კრემლის ოცნებები ამ ქვეყანაში არადსროს ახდება. დარმუნებით შემიძლია გითხრათ.
ა რ ა ს დ რ ო ს!
და ჰო, არადროს დამავიწყდება ვინ დუმდა ამ დროს და უფრო მეტიც, ვინ თანამონაწილეობდა ამ პროცესში.
ა რ ა ს დ რ ო ს!
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