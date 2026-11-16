პოლიტიკა · 17 ნოემბერი, 02:32
გოგა ხაინდრავა: ჯაბა იოსელიანმა მოიტყუა ამ წიგნში... უნამუსოდ
ჟურნალისტი ირაკლი ტაბლიაშვილი სოციალურ ქსელში გოგა ხაინდრავას ინტერვიუს ნაწყვეტს ავრცელებს.
ჟურნალისტი ირაკლი ტაბლიაშვილი სოციალურ ქსელში ვიდეოს აზიარებს და წერს:
როგორ იმართლებს თავს... გოგა ხაინდრავა! ანუ - ზვიადისთვის მე არ მისვრიაო...
შეგახსენებთ, რომ ჯაბა იოსელიანი გოგა ხაინდრავას შესახებ თავის მემუარულ წიგნში „სამი განზომილება“ წერდა.
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