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პოლიტიკა · 16 ნოემბერი, 21:30

თაკო ჩარკვიანი: გახსოვთ ხომ, ამ ვინმე ლევან ლორთქიფანიძის შესახებ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ვისაუბრე, აი ის ლორთქიფანიძეა ვატო შაქარაშვილს რომ აპიარებდა ხმა მიეცით ამ პატრიოტს და გადასარევსო

თაკო ჩარკვიანი: რომ ვიტყვი დროულად თქვე დალოცვილებო ოპო პარტიების ამბიციურ ლიდერებს მივმართავ, ეგებ ვიცი რასაც ვამბობ და ცოტა თქვენზე მეტ ინფორმაციას ვფლობ, ამ მრავალწლიან გაიძვერებზე “პაივცემულებო” და დროულად შეუშვით ხოლმე მაგ ამბიციურ თავებში, რომ მერე მთლად წუმპეში არ აღმოჩნდეთ, როგორც ახლა!

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თაკო ჩარკვიანი: გახსოვთ ხომ, ამ ვინმე ლევან ლორთქიფანიძის შესახებ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ვისაუბრე, აი ის ლორთქიფანიძეა ვატო შაქარაშვილს რომ აპიარებდა ხმა მიეცით ამ პატრიოტს და გადასარევსო
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციური,, ის ლორთქიფანიძეა ვატო შაქარიშვილს რომ აპიარებდა ხმა მიეცით ამ პატრიოტს და გადასარევსო” – თაკო ჩარკვიანი
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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