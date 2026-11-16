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პოლიტიკა · 16 ნოემბერი, 18:02

გიორგი ბუტიკაშვილი: სუპი მაქვს სუპს შევჭამაც გაძვირდა

გიორგი ბუტიკაშვილი: რომელი სტაბილურობა? 2024 წლიდან ქვეყანაში უწყვეტი პოლიტიკური კრიზისია, მიტაცებული არჩევნების და გაუქმებული ევროინეგრაციის გამო

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გიორგი ბუტიკაშვილი: სუპი მაქვს სუპს შევჭამაც გაძვირდა
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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