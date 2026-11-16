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პოლიტიკა · 16 ნოემბერი, 12:16

ნიკა გვარამია: მახსოვს, პატარა ბიჭი მოვიდა პარტიის ოფისში. ზღარბივით იყო, ერთიანად დახურული და ეკლებგამოშვებული

ნიკა გვარამია: და მე, ჩვენ, სამშობლო ველოდებით მის გამოსვლას. ველოდებით მოუთმენლად. აქედან ვუთვლით სიყვარულს და მხარდაჭერას. და, სამშობლოსთან ერთად, მისთვისაც ვიბრძვით. მისთვის და მებრძოლი სიკეთის ყველა რაინდისთვის, ვინც დღეს ციხეშია.

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ნიკა გვარამია: მახსოვს, პატარა ბიჭი მოვიდა პარტიის ოფისში. ზღარბივით იყო, ერთიანად დახურული და ეკლებგამოშვებული
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