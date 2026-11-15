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პოლიტიკა · 15 ნოემბერი, 14:10

გოგა ხაინდრავა: მე რომ ყველა დღესასწაულზე ვხედავ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს?... შალვა პაპუაშვილზე რომ აცხადებ უღმერთო და ურწმუნო და არაეკლესიურია, იცნობ შალვა პაპუაშვილს?

მიტროპოლიტმა იობმა ამბიონიდან „ქართული ოცნება“ მწვავედ გააკრიტიკა და მათ ურწმუნო და არაეკლესიური უწოდა. მეუფე იობმა ე.წ. „სუსის კრებსებიც“ გაიხსენა და თქვა, რომ უკანონო მოსმენების გავრცელება ივანიშვილის მიერ პატრიარქ ილია მეორეზე გაკეთებულ განცხადებას მოჰყვა. მეუფეს პოზიციაა, რომ ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში ყოფნის დროც ამოწურა.

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გოგა ხაინდრავა: მე რომ ყველა დღესასწაულზე ვხედავ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს?... შალვა პაპუაშვილზე რომ აცხადებ უღმერთო და ურწმუნო და არაეკლესიურია, იცნობ შალვა პაპუაშვილს?
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