პარლამენტიპერსონები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 14 ნოემბერი, 01:22

თემო სუყაშვილი: იცით რომელ არხზე იმღერეს? ქართველობის დამცველ "რუსთავი 2"-ზე! რაზეა ეს სიმღერა? ნაშებზე; პლანზე...

რუსთავი 2

თემო სუყაშვილი: კითხვა მაქვს თქვენთან: ეს სიმღერა თავისი შინაარსით რამდენად ახლოსაა ქართველობასთან? ეროვნულობასთან? პატრიოტიზმთან? რელიგიურობასთან?

Facebookწყარო

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
“ე.წ. “ხელისუფლება”, იმდენად უსუსური და უჭკუო აღმოჩნდა, ესეც ვერ გააცნობიერა” – დემურ გიორხელიძეწაიკითხე

უახლესი ამბები

ყველა ამბავი: საზოგადოება