თემო სუყაშვილი: იცით რომელ არხზე იმღერეს? ქართველობის დამცველ "რუსთავი 2"-ზე! რაზეა ეს სიმღერა? ნაშებზე; პლანზე...რუსთავი 2
თემო სუყაშვილი: კითხვა მაქვს თქვენთან: ეს სიმღერა თავისი შინაარსით რამდენად ახლოსაა ქართველობასთან? ეროვნულობასთან? პატრიოტიზმთან? რელიგიურობასთან?
პედაგოგი თემო სუყაშვილი:
უდიდესი ბოდიშის მოხდით. ვიცი სხვა თემაზე ხართ გადართულნი. პირველხარისხოვანისთვის არ გცალიათ.
კითხვა მაქვს თქვენთან: ეს სიმღერა თავისი შინაარსით რამდენად ახლოსაა ქართველობასთან? ეროვნულობასთან? პატრიოტიზმთან? რელიგიურობასთან?
ლოგოს დააკვირდით? იცით რომელ არხზე იმღერეს? ქართველობის დამცველ "რუსთავი 2"-ზე!
ადამიანებო - გ ა ტ ყ უ ე ბ ე ნ! გ ა ტ ყ უ ე ბ ე ნ! გ ა ც უ რ ე ბ ე ნ!
ეს სიმღერა რომელიმე ოპოზიციურ ტელევიზიაზე რომ ემღერათ რა რეაქცია გექნებოდათ? ხომ მოუწყობდით რევოლუციას და გადაწვავდით?!
პ.ს. შემოქმედების თავისუფლებას ვაღიარებ. ყველას აქვს უფლება იმღეროს ის, რაც უნდა, როგორც უნდა, საცა უნდა! მთავარია თვალებში ნაცარს არ გვაყრიდნენ...
პ.ს.ს.
ტესტური დავალება:
რაზეა ეს სიმღერა?
ა. ბოზ**ზე;
ბ. ნაშებზე;
გ. პლანზე;
დ. ყველა პასუხი სწორია.
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