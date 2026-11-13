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ეკონომიკა · 13 ნოემბერი, 22:38

ბიზნესმენ ელგუჯა ქებურიასა და ელგუჯა გოცირიძის შვილის კომპანია ვაკეში K2 კოეფიციენტის გაზრდისთვის ₾31.7 მილიონს გადაიხდის

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მოქმედება დასრულებულია

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ბიზნესმენ ელგუჯა ქებურიასა და ელგუჯა გოცირიძის შვილის კომპანია ვაკეში K2 კოეფიციენტის გაზრდისთვის ₾31.7 მილიონს გადაიხდის
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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