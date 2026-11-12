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პოლიტიკა · 13 ნოემბერი, 01:05

დეა მეტრეველი: მოსამართლე ევა გოცირიძეს უკითხავს “რა სარგებელს მიიღებს საქართველო და რა ზიანი შეიძლება მიიღოს” პარტიების აკრძალვით და, ფაქტობრივად, ერთპარტიულობითო. ხოდა...

დეა მეტრეველი: მოსამართლე ევა გოცირიძეს უკითხავს “რა სარგებელს მიიღებს საქართველო და რა ზიანი შეიძლება მიიღოს” პარტიების აკრძალვით და, ფაქტობრივად, ერთპარტიულობითო. ხოდა: ერთპარტიულ საქართველოში (სატელიტების ჩათვლით) ეს ძალადობა ნორმად იქცევა პატივცემულო მოსამართლეებო.

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დეა მეტრეველი: მოსამართლე ევა გოცირიძეს უკითხავს “რა სარგებელს მიიღებს საქართველო და რა ზიანი შეიძლება მიიღოს” პარტიების აკრძალვით და, ფაქტობრივად, ერთპარტიულობითო. ხოდა...
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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დეა მეტრეველი: ვუყურებ სასამართლო პროცესს და მიმძიმს იმის აღიარება, რომ ეს სწორედ ის საათებია, როცა მთელი ქართულ სახელმწიფოს და მის თავისუფლება და სუვერენიტეტი სამარდება!წაიკითხე

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