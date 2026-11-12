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პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 22:42

ლევან ჯობავა: ბექაური ხარებასთან იყო რესტორანში, თოფურია - ზარქუასთან, ზოგმა ღირსების ორდენი აიღო და ზოგიც კალაძის შტაბში ტიტუშკობდა…

ლევან ჯობავა: არჩევანი გვაქცევს ადამიანებად… სად ვიყავი მე, როცა ჩემს საყვარელ სპორტსმენს/კლუბს/ნაკრებს უჭირდა? სად იყო ჩემი საყვარელი სპორტსმენი/კლუბი/ნაკრები როცა მე, გულშემატკივარს, მიჭირდა?

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ლევან ჯობავა: ბექაური ხარებასთან იყო რესტორანში, თოფურია - ზარქუასთან, ზოგმა ღირსების ორდენი აიღო და ზოგიც კალაძის შტაბში ტიტუშკობდა…
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