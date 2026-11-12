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პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 16:25

რომა მახარაძე: ეს ადამიანები ზურგში მიპარვით, ათობით ადამიანმა (ასობით მსურველი) სასიკვდილოდ სცემა

რომა მახარაძე: ამ ფოტოებს იცით, რა აერთიანებს? ზურგი და ვი*თხა. აგიხსნით. ქოცები მთელი დღეა უკნიდან მიმპარავ, ბევრით ცოტაზე მიმსვლელ ადამიანებს ვირ*ხებს ეძახიან. დავაზუსტებ. ეს ადამიანები ზურგში მიპარვით, ათობით ადამიანმა (ასობით მსურველი) სასიკვდილოდ სცემა.

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რომა მახარაძე: ეს ადამიანები ზურგში მიპარვით, ათობით ადამიანმა (ასობით მსურველი) სასიკვდილოდ სცემა
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

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