რომა მახარაძე: ეს ადამიანები ზურგში მიპარვით, ათობით ადამიანმა (ასობით მსურველი) სასიკვდილოდ სცემა
რომა მახარაძე: ამ ფოტოებს იცით, რა აერთიანებს? ზურგი და ვი*თხა. აგიხსნით. ქოცები მთელი დღეა უკნიდან მიმპარავ, ბევრით ცოტაზე მიმსვლელ ადამიანებს ვირ*ხებს ეძახიან. დავაზუსტებ. ეს ადამიანები ზურგში მიპარვით, ათობით ადამიანმა (ასობით მსურველი) სასიკვდილოდ სცემა.
ოპოზიციის აქტივისტი, რომა მახარაძე:
ამ ფოტოებს იცით, რა აერთიანებს? ზურგი და ვი*თხა.
აგიხსნით.
ქოცები მთელი დღეა უკნიდან მიმპარავ, ბევრით ცოტაზე მიმსვლელ ადამიანებს ვირ*ხებს ეძახიან.
დავაზუსტებ.
ეს ადამიანები ზურგში მიპარვით, ათობით ადამიანმა (ასობით მსურველი) სასიკვდილოდ სცემა.
პირველ ფოტოზე ქალია, მაკა ჩიხლაძე, ჟურნალისტი, რომელსაც კინაღამ თავი მოაგლიჯეს პირდაპირი ჩართვის დროს.
მეორე ფოტოზე დავით ქაცარავაა, რომელიც საუბრობდა, დაიჭირეს და არავინ იცის, როგორ გადარჩა, ისეთი დაზიანებებით გამოუშვეს.
მესამე ფოტოზე ჟურნალისტი გურამ როგავაა - ისიც პირდაპირ ეთერში უბრალოდ საუბრობდა და უკნიდან დაარტყეს. ისიც არ ვიცით, როგორ გადარჩა.
მეოთხე ფოტოზე ლევან ხაბეიშვილია - რობოკოპებმა შეიტყუეს, ათობით ადამიანმა უბრალოდ დალეწა და აქაც არ ვიცით, როგორ გადარჩა.
მეხუთე ფოტოს ყველა იცნობთ - ბიჭი, ზვიად მაისაშვილი, რომლის თავით ფეხბურთი ითამაშეს სპეცრაზმელებმა, ყველანაირი გაგებით.
ჰოდა, საბოლოოდ - რატომ ზურგი და ვი*თხა?
ყველას დედას შე**ცი, ვინც ზურგიდან დაუცველ ადამიანს ამას გაუკეთებს.
და ყველა ორმაგი სტანდარტის მქონე ადამიანს - ვინც ერთი დაინახა და ბევრად მძიმე ფაქტებზე თვალი დახუჭა.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…