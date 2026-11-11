პარლამენტიპერსონები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიპოლიტიკასტატია
პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 01:56

სოფიო ხორგუანი: მარიამ ლაშხმა, ალბათ, მასონებთან ბრძოლა დაამთავრა და ახლა ეპისკოპოსებზე გადავიდა (ვიდეო)

სოფიო ხორგუანი: პატივი ეცით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ეპისკოპოსებს, სინოდის წევრებს.

Facebookწყარო

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
სოფიო ხორგუანი უმრავლესობას - მეუფე იობი თავდასხმების ობიექტია - ქალბატონმა მარიამ ლაშხმა, ალბათ, უკვე დაამთავრა მასონებთან ბრძოლა და ეპისკოპოსებზე გადავიდა, ვის უნდა შეუნდოთ თქვენ რამე?!წაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

შალვა პაპუაშვილი სოფიო ხორგუანს - ქალბატონო სოფიო, „სავაჭრო სამრეწველო პალატის შესახებ“ კანონის დროს რომ ეკლესიაზე საუბრობთ, უნდა დაფიქრდეთ, სად ხართ - ხომ უნდა შეგრცხვეთ ცოტათი?! ამას ჰქვია სპეკულაცია და თანაც უღირსი!

ინტერპრესნიუსი
პოლიტიკა ·

ნიკა ობოლაძე: კალაძე საუბრობს რომ როგორც მოსკოვშია წრიული მოძრაობა, ესე თბილისს ვერ გავუკეთებთო... მხოლოდ მოსკოვში არ არის წრიული მაგისტრალები, ესეა თითქმის ყველა ამერიკულ დიდ ქალაქში.

Facebook
ყველა ამბავი: პოლიტიკა