პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 01:56
სოფიო ხორგუანი: მარიამ ლაშხმა, ალბათ, მასონებთან ბრძოლა დაამთავრა და ახლა ეპისკოპოსებზე გადავიდა (ვიდეო)
სოფიო ხორგუანი: პატივი ეცით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ეპისკოპოსებს, სინოდის წევრებს.
"ქალბატონმა მარიამ ლაშხმა, ალბათ, უკვე დაამთავრა მასონებთან ბრძოლა და ქართველ ეპისკოპოსებზე გადავიდა, ვის უნდა შეუნდოთ თქვენ რამე?!" -ასე გამოეხმაურა პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ დეპუტატი, სოფიო ხორგუანი მარიამ ლაშხის განცხადებას, რომელმაც მეუფე იობის განცხადებების საპასუხოდ დღეს თქვა: ღმერთმა შეუნდოს
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შემდეგი ამბავიწაიკითხესოფიო ხორგუანი უმრავლესობას - მეუფე იობი თავდასხმების ობიექტია - ქალბატონმა მარიამ ლაშხმა, ალბათ, უკვე დაამთავრა მასონებთან ბრძოლა და ეპისკოპოსებზე გადავიდა, ვის უნდა შეუნდოთ თქვენ რამე?!
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