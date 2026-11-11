საზოგადოება · 12 ნოემბერი, 01:05
"მარჯვენაში გენაცვალე!"
დღეს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი რამდენიმე მეგობართან ერთად მერაბ დვალიშვილსა და ქართველ მოჭიდავეს, საბა ლაზიშვილს თავს ზურგიდან მიპარვით დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსმან ნურმაგომედოვი მის თანმხლებ პირებთან ერთად დააკავეს.
"მარჯვენაში გენაცვალე!" - წერს საბა ლაზიშვილის ძმა, UFC-ის ყოფილი მებრძოლი ზვიად ლაზიშვილი სოციალურ ქსელში.
დღეს აბუ-დაბიში უსმან ნურმაგომედოვი რამდენიმე მეგობართან ერთად მერაბ დვალიშვილსა და ქართველ მოჭიდავეს, საბა ლაზიშვილს თავს ზურგიდან მიპარვით დაესხა. გავრცელებული ინფორმაციით, უსმან ნურმაგომედოვი მის თანმხლებ პირებთან ერთად დააკავეს.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს4 სტატია
- ბრენდონ როივალი: იმ ამბავში ყველაზე მაგარი იცით რა იყო? ის ბიჭი, მერაბთან ერთად - უკან რომ არ დაიხია
- მაიკ პერი: ღმერთმა დაგლოცოს მერაბ. იმედია, შემდეგში ზურგს კიდევ უფრო დიდი გუნდი გაგიმაგრებს
- ნიკოლოზ ბასილაშვილი: მერაბ შენს გვერდში ვართ, როგორც ყოველთვის!
- რატი ანდრონიკაშვილი: ამათი... ჩამოიყვანეთ და ფერარებით აკატავეთ...
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხედვალიშვილის თქმით, ნურმაგომედოვი და მისი გუნდი თავს დაესხნენ
მსგავსი და უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: საზოგადოება
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…