საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 23:05
ხატია დეკანოიძე: ვახო სანაია ერთი თვეა კარცერში ზის. საქართველოს მოქალქეს ვინ ჩაცხრილავს - არ აინტეტესებთ
ცნობისათვის, სამსახურიდან სახლში მიმავალ ცოლ-ქმარს სადარბაზოში, ლიფტში ორი ნიღბიანი პირი შეჰყვა და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. 60 წელს გადაცილებული წყვილი ადგილზე გარდაიცვალა.
ხატია დეკანოიძე:
ვახო სანაია ხომ გაანეიტრალეს.
ერთი თვეა კარცერში ზის. საქართველოს მოქალქეს ვინ ჩაცხრილავს - არ აინტეტესებთ. მთავარია ვახო გაჩუმდეს…
ცნობისათვის, მოკლულია 60 წელს გადაცილებული ცოლ-ქმარი. სამსახურიდან სახლში მიმავალ ცოლ-ქმარს სადარბაზოში, ლიფტში ორი ნიღბიანი პირი შეჰყვა და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. 60 წელს გადაცილებული წყვილი ადგილზე გარდაიცვალა.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
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