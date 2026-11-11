პარლამენტიპერსონები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 11 ნოემბერი, 23:05

ხატია დეკანოიძე: ვახო სანაია ერთი თვეა კარცერში ზის. საქართველოს მოქალქეს ვინ ჩაცხრილავს - არ აინტეტესებთ

ცნობისათვის, სამსახურიდან სახლში მიმავალ ცოლ-ქმარს სადარბაზოში, ლიფტში ორი ნიღბიანი პირი შეჰყვა და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს.  60 წელს გადაცილებული წყვილი ადგილზე გარდაიცვალა. 

Facebookწყარო

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ხატია დეკანოიძე: ვახო სანაია ერთი თვეა კარცერში ზის. საქართველოს მოქალქეს ვინ ჩაცხრილავს - არ აინტეტესებთ
Facebook
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
ცნობილია თბილისში მოკლული ცოლ-ქმრის ვინაობაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

საზოგადოება ·

ნიკა ობოლაძე: კალაძე საუბრობს რომ როგორც მოსკოვშია წრიული მოძრაობა, ესე თბილისს ვერ გავუკეთებთო... მხოლოდ მოსკოვში არ არის წრიული მაგისტრალები, ესეა თითქმის ყველა ამერიკულ დიდ ქალაქში.

Facebook
ყველა ამბავი: საზოგადოება