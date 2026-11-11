პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 21:59
ქეთუნა ქერაშვილი: პენსიონერი ცოლ-ქმარი ლიფტში ჩაცხრილეს!!! თავზე დაგვემხო საქართველო!!
ქეთუნა ქერაშვილი: სინდისის პატიმრები პატიოსნად ციხეში და ნაგავი, უსულო და წყალწაღებული ავადმყოფები კი გარეთ !!
ქეთუნა ქერაშვილი – პროევროპულ აქციებზე დაკავებული ექიმის, ირაკლი ქერაშვილის და
პენსიონერი ცოლ-ქმარი ლიფტში ჩაცხრილეს!!!
თავზე დაგვემხო საქართველო !!
და გამოსავალი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაშია?!
თუ მეუფეების დედის გინებაში ?!
გააგრძელეთ ოცნება !
სინდისის პატიმრები პატიოსნად ციხეში და ნაგავი, უსულო და წყალწაღებული ავადმყოფები კი გარეთ !!
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ირაკლი კობახიძე:ჩვენთვის ღირებულებას წარმოადგენს ევროპა და ევროპული ფასეულობები და არა კონკრეტული პოლიტიკოსები თუ ბიუროკრატები, რომლებიც დღეს ამ ინსტიტუტებს წარმოადგენენ, ჩვენთვის ევროპა ევროპული ფასეულობებია, ევროპული ტრადიციები, ევროპული კულტურა და ცივილიზაცია, სწორედ ამიტომ გვსურს, გავხდეთ ევროკავშირის განუყოფელი ნაწილი
იმედინიუსი+2 წყარო
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