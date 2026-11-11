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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 21:59

ქეთუნა ქერაშვილი: პენსიონერი ცოლ-ქმარი ლიფტში ჩაცხრილეს!!! თავზე დაგვემხო საქართველო!!

ქეთუნა ქერაშვილი: სინდისის პატიმრები პატიოსნად ციხეში და ნაგავი, უსულო და წყალწაღებული ავადმყოფები კი გარეთ !!

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ქეთუნა ქერაშვილი: პენსიონერი ცოლ-ქმარი ლიფტში ჩაცხრილეს!!! თავზე დაგვემხო საქართველო!!
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