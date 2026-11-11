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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 16:33

ლაშა ბუღაძე: "ქართული ოცნება" სად ხართ, ეკლესიის და ტრადიციების "დამცველო" ფარისევლებო? ეპისკოპოსის გინება შეიძლება?

ცნობისათვის, მთავარი პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ ლაშა ნაცვლიშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა: იობ ტვაიუ მაწ რა...

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ლაშა ბუღაძე: "ქართული ოცნება" სად ხართ, ეკლესიის და ტრადიციების "დამცველო" ფარისევლებო? ეპისკოპოსის გინება შეიძლება?
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  1. Facebookლაშა ნაცვლიშვილი: იობ ტვაიუ მაწ რა...
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