ლაშა ბუღაძე: "ქართული ოცნება" სად ხართ, ეკლესიის და ტრადიციების "დამცველო" ფარისევლებო? ეპისკოპოსის გინება შეიძლება?
ცნობისათვის, მთავარი პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ ლაშა ნაცვლიშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა: იობ ტვაიუ მაწ რა...
მწერალი ლაშა ბუღაძე:
ქართული ოცნება / Georgian Dream სად ხართ, ეკლესიის და ტრადიციების "დამცველო" ფარისევლებო? ეპისკოპოსის გინება შეიძლება? Mariam Lashkhi ღმერთმა შეუნდოსო, არა, მკრეხელო? თქვენ უნდა შეუნდოთ ეპისკოპოსს ივანიშვილის კრიტიკისათვის? ივანიშვილი ეპისკოპოსზე და ღმერთზე მაღლა დგას თქვენთვის?
ცნობისათვის, მროველ-ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა (აქიაშვილი) განაცხადა, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ „თავისი შესაძლებლობები სრულად ამოწურა“. ამის შესახებ მიტროპოლიტმა ქადაგებისას ისაუბრა, რომელიც სოციალურ ქსელში ეპარქიის გვერდზე გავრცელდა.
როგორც მიტროპოლიტი ამბობს, „განგაშის ზარი უნდა დავრეკოთ“, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. მისი თქმით, როგორც მსოფლიოშია მიღებული, რომ მთავრობები იცვლება, საქართველოშიც უკეთესი უნდა ავირჩიოთ მომავალში, რადგან დღეს არ იგრძნობა ეროვნული ინტერესები ქვეყანაში.
ამასთან, მიტროპოლიტ იობის თქმით, ხელისუფლება ურწმუნოა.
მიტროპოლიტმა ასევე ისაუბრა ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის ურთიერთობებზე და „ეკლესიისა და ხელისუფლების შერწყმის მცდელობაზე".
მიტროპოლიტის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, მთავარი პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ ლაშა ნაცვლიშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა:
იობ ტვაიუ მაწ რა...
(რუსული შრიფტი გაიჭედა და ასე მომიწია დაწერა).
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
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