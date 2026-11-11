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პოლიტიკა · 11 ნოემბერი, 13:35

ანდრო გოცირიძე: რუსეთის, თურქეთისა და ირანის გარანტიით ნეიტრალიტეტი ნიშნავს საქართველოს გადასროლას მე-18 საუკუნის პოზიციაში, როდესაც სამხრეთ კავკასიას ცალსახად ეს სამი სახელმწიფო (იმ პერიოდის ფორმაციით) ინაწილებდა

ანდრო გოცირიძე: ცხადია, ამ ნეიტრალიტეტის და 3+3 ფორმატის თავსმოხვევით, რუსეთი ცდილობს დასავლეთი მყარად გაისტუმროს რეგიონიდან და შემდგომ მიაღწიოს მინიმუმ საქართველოს სრულ მიერთებას. საბჭოთა კავშირისგან განსხვავებით, რომელშიც ზოგიერთი უცნაური ადამიანი ეკონომიკურ და კულტურულ პროგრესს ხედავს, ახლა რუსეთს ჩვენი მიერთება საერთოდ არ სურს- არც პუტინს და არც მის მუნდირიან თუ კასტუმიან ოლიგარქებს საქართველოს დოტაცია არაფრად სჭირდებათ.

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ანდრო გოცირიძე: რუსეთის, თურქეთისა და ირანის გარანტიით ნეიტრალიტეტი ნიშნავს საქართველოს გადასროლას მე-18 საუკუნის პოზიციაში, როდესაც სამხრეთ კავკასიას ცალსახად ეს სამი სახელმწიფო (იმ პერიოდის ფორმაციით) ინაწილებდა
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