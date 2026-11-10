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ეკონომიკა · 10 ნოემბერი, 21:49

"სოციალური წამართვეს ... და რატომ... ადამიანს ბიუჯეტი ჰგონია თავიანთი ჯიბე" (ვიდეო)

"სოციალური წამართვეს ... ძმამ ევროპაში საკუთარი დაზღვევით სამკურნალოდ წამიყვანა და ამის გამო მომიხსნეს - თუ სოციალურად დაუცველი ვარ, მკურნალობის უფლება არ მაქვს? " | 200 000-მდე პირს საარსებო შემწეობა შეუწყდა - რას ამბობს ხალხი.

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