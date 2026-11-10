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პოლიტიკა · 10 ნოემბერი, 14:19

სოფო ზურაბიანი: ეს წყდება ახლა

სოფო ზურაბიანი: ხალხო ,,წყვეტენ, უნდა მოხდეს თუ არა მტკიცებულებების გამოკვლევა, ანუ სამხილების გამოკლვევა, რომლის საფუძველზე პარტიებს კრძალავენ

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მოქმედება დასრულებულია

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სოფო ზურაბიანი: ეს წყდება ახლა
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