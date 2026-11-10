სოფო ზურაბიანი: ეს წყდება ახლა
სოფო ზურაბიანი: ხალხო ,,წყვეტენ, უნდა მოხდეს თუ არა მტკიცებულებების გამოკვლევა, ანუ სამხილების გამოკლვევა, რომლის საფუძველზე პარტიებს კრძალავენ
ჟურნალისტი სოფო ზურაბიანი:
რომ იცოდეთ, საკონსტიტუციო სასამართლო ახლა გასულია და მსჯელობს, დააკმაყოფილოს თუ არა შუამდგომლობა მტიცებულებების გამოკვლევის შესახებ.
ხალხო ,,წყვეტენ, უნდა მოხდეს თუ არა მტკიცებულებების გამოკვლევა, ანუ სამხილების გამოკლვევა, რომლის საფუძველზე პარტიებს კრძალავენ
დაე, მივიღოთ გორდულაძის სიტყვა და წულუკიანის დასკვნა აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად
ეს წყდება ახლა
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ამჟამად მიმდინარეობს ხუთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის არაკონსტიტუციურად ცნობისა და აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა. აღნიშნული სარჩელი სასამართლოში საპარლამენტო უმრავლესობის 88 დეპუტატის სახელით არის შესული.
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