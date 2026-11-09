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საზოგადოება · 9 ნოემბერი, 19:37

თამარ ჩხეიძე: მომხდარი კი რასაკვირველია, სისხლის სამართლის დანაშაულია და მოითხოვს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას

თამარ ჩხეიძე: ის, რაც თბილისში ყველაზე დაუცველ, უმწეო და ადამიანზე დამოკიდებულ არსებების მიმართ დატრიალდა, უბრალოდ ამაზრზენი დანაშაული არ არის. ეს ისეთი რეალობაა, რომ თუ ადამიანი მართლა ადამიანია, გრძნობს და აზროვნებს, მისთვის ამ რეალობაში ცხოვრებაც კი უდიდესი ტანჯვაა.

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თამარ ჩხეიძე: მომხდარი კი რასაკვირველია, სისხლის სამართლის დანაშაულია და მოითხოვს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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