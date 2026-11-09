პოლიტიკა · 9 ნოემბერი, 14:51
მიხეილ სააკაშვილი: ბიძინა, ბიძინა, საყვარელო, ეს რა გაკადრა კობახიძემ ბრიუსელში? ეს არის შენი “პიკასოს ბიჭი?” (ვიდეო)
"ბიძინა, ბიძინა, საყვარელო, ეს რა გაკადრა კობახიძემ ბრიუსელში? როგორ გაკადრეს ტალახში თრევა ყველას დასანახად? ეს არის შენი “პიკასოს ბიჭი?” - ან როგორ გიბედავს ეს ლაწირაკი ღარიბაშვილი ხელებზე კბენას, იმ ხელებზე, რომლითაც აჭმევდი?" | მიხეილ სააკაშვილი "ქართული ოცნების" დამფუძნებელს მიმართავს.
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