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პოლიტიკა · 9 ნოემბერი, 14:51

მიხეილ სააკაშვილი: ბიძინა, ბიძინა, საყვარელო, ეს რა გაკადრა კობახიძემ ბრიუსელში? ეს არის შენი “პიკასოს ბიჭი?” (ვიდეო)

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1 სტატია
  1. TV პირველიოპოზიციურისააკაშვილი ივანიშვილს მიმართავს: ბიძინა, საყვარელო, ეს რა გაკადრა "პიკასოს ბიჭმა"?
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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