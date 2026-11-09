პოლიტიკა · 9 ნოემბერი, 13:52
მაია ნადირაძე: სააკაშვილის მთავარი პოლიტიკური შეცდომა ის იყო, რომ ... (ვიდეო)
„ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი წევრი, მაია ნადირაძე იაგო ხვიჩიას საავტორო გადაცემაში "საქართველოს დაბადება".
ჩვენ არ უნდა შევიდეთ რაიმე რეკორდების წიგნში იმით, რომ ყველამ, ვინც რამე გაგვიკეთა, მოვკალით, ან სიკვდილამდე მივიყვანეთ, – ამის შესახებ „ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილმა წევრმა, მაია ნადირაძემ ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა.
„ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი წევრი, მაია ნადირაძე იაგო ხვიჩიას საავტორო გადაცემაში "საქართველოს დაბადება".
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