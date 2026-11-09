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პოლიტიკა · 9 ნოემბერი, 13:52

მაია ნადირაძე: სააკაშვილის მთავარი პოლიტიკური შეცდომა ის იყო, რომ ... (ვიდეო)

„ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი წევრი, მაია ნადირაძე იაგო ხვიჩიას საავტორო გადაცემაში "საქართველოს დაბადება".

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