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მსოფლიო · 8 ნოემბერი, 01:46

ბექა კობახიძე: კი, იალტა 2-ს პირადად ეს კაცი და უკრაინა აჩერებს

პროფესორი ბექა კობახიძე: რა არის "იალტა 2"? ეს არის ევროპის გავლენის ზონებად გაყოფა, ახალი "რკინის ფარდა", სადაც საქართველო კვლავ ამ ფარდის მიღმა, რუსულ ჩეჩმაში რჩება.

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ბექა კობახიძე: კი, იალტა 2-ს პირადად ეს კაცი და უკრაინა აჩერებს
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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