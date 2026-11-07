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პოლიტიკა · 8 ნოემბერი, 01:42

გოჩა მირცხულავა: რას ზეიმობენ დღეს „ქოცები“, იცით? იმას, რომ 2007 წლის 7 ნოემბერს ბადრი პატარკაციშვილის მედიაციტადელი დაეცა...

რას ზეიმობენ დღეს „ქოცები“, იცით? იმას, რომ 2007 წლის 7 ნოემბერს ბადრი პატარკაციშვილის მედიაციტადელი დაეცა, რასაც შემდგომ მისი პირადი ტრაგედიაც მოჰყვა და ბატონ ბიძინასთვის პოლიტიკური ველი გათავისუფლდა. აი, ამას ზეიმობენ, დამიჯერეთ! ყოველ შემთხვევაში, სწორედ ასეთ პოლიტიკურ პარადოქსს ვხედავ მათ დღევანდელ ზეიმში.

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გოჩა მირცხულავა: რას ზეიმობენ დღეს „ქოცები“, იცით? იმას, რომ 2007 წლის 7 ნოემბერს ბადრი პატარკაციშვილის მედიაციტადელი დაეცა...
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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