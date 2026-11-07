პოლიტიკა · 7 ნოემბერი, 22:34
მაია ნადირაძე: სულ მაინტერესებს ის ვიღაცა ვინ არის... (ვიდეო)
7 ნოემბერი - ამბები, რომლებიც აქამდე არ მოუყოლიათ. სტუდიაში „ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი წევრი, მაია ნადირაძე. "გახსოვთ დიდი მიტინგი რომ იყო... მაშინ ივანიშვილმა თქვა, ახლა თქვენ აქ ნახავთ ადამიანს, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ამ გამარჯვებაში, თუმცა არ მოვიდა".
სოციალური მედია - უმრავლესობა
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
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