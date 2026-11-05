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საზოგადოება · 6 ნოემბერი, 01:00

ნანა დიხამინჯია: ვეკუას სკოლას ასახლებენ სხვა სკოლაში... სამინისტრო, რომელიც სწავლის დაწყების შემდეგ მოულოდნელად აღმოაჩენს სკოლის შენობის უმძიმეს ავარიულობას, არის არაკომპეტენტური და უპასუხისმგებლო

ნანა დიხამინჯია: ვეკუას სკოლას ასახლებენ სხვა სკოლაში, მეორე-მესამე ცვლებში. სამინისტრო, რომელიც სწავლის დაწყების შემდეგ მოულოდნელად აღმოაჩენს სკოლის შენობის უმძიმეს ავარიულობას, არის არაკომპეტენტური და უპასუხისმგებლო. ხოლო თუ ასეთი შემთხვევა უკვე მეთხუთმეტე სკოლაში ხდება, თანაც საუკეთესო საჯარო სკოლაში და თანაც სწავლის დაწყებიდან 2 თვეში, მაშინ ეს პირდაპირ მეტყველებს, რომ სისტემას ყველა საფეხურზე მოშლილი აქვს ფუნქციონირება.

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ნანა დიხამინჯია: ვეკუას სკოლას ასახლებენ სხვა სკოლაში... სამინისტრო, რომელიც სწავლის დაწყების შემდეგ მოულოდნელად აღმოაჩენს სკოლის შენობის უმძიმეს ავარიულობას, არის არაკომპეტენტური და უპასუხისმგებლო
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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