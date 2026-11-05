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პოლიტიკა · 5 ნოემბერი, 17:58

ნიკა გვარამია: მაია კოხტაშვილს, ახმეტელ ექიმს სწორედ ამის გამო გაუჩალიჩეს "დანაშაული"

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ნიკა გვარამია: მაია კოხტაშვილს, ახმეტელ ექიმს სწორედ ამის გამო გაუჩალიჩეს "დანაშაული"
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  1. ალიაოპოზიციურითქვენ იდიოტები ხართ თუ ბიძინა გგონიათ იდიოტი? – ნიკა გვარამია
  2. ინტერპრესნიუსინეიტრალურინიკა გვარამია - მაია კოხტაშვილს, ახმეტელ ექიმს, არჩევნებში მონაწილეობა 5 წლით აეკრძალა, რადგან კარგად გამოჩნდა, რომ საზოგადოებრივი ავტორიტეტია და ისიც გასაგები გახდა, რომ სწორედ ამის გამო გაუჩალიჩეს „დანაშაული“
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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