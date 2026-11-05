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საზოგადოება · 5 ნოემბერი, 13:09

როგორ ლაპარაკობს ქალაქის მერი კახა კალაძე (ვიდეო)

„დასაძინებელია“, „ნაძირალა“, „ქალია ეს?“, როგორ ლაპარაკობს ქალაქის მერი. კადრები გადაღებულია სხვადასხვა წელს, ტელეკომპანიების, „პირველის“ და ფორმულას“ მიერ.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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