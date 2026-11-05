საზოგადოება · 5 ნოემბერი, 13:09
როგორ ლაპარაკობს ქალაქის მერი კახა კალაძე (ვიდეო)
„დასაძინებელია“, „ნაძირალა“, „ქალია ეს?“, როგორ ლაპარაკობს ქალაქის მერი. კადრები გადაღებულია სხვადასხვა წელს, ტელეკომპანიების, „პირველის“ და ფორმულას“ მიერ.
„დასაძინებელია“, „ნაძირალა“, „ქალია ეს?“ „გამოექანონ“ და შუა თითის ჩვენება აქციის მონაწილეებს - როგორ ლაპარაკობს და იქცევა თბილისის მერი კახა კალაძე.
კადრები გადაღებულია სხვადასხვა წელს, ტელეკომპანიების, „პირველის“ და ფორმულას“ მიერ
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხე,, ერთი 5-6 ადამიანი დღესვე წასაყვანია და დასაძინებელია” – კალაძე ცხოველთა დამცველებზე
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