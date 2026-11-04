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საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 23:06

ზურაბ ჯაფარიძე: დღეიდან რონალდინიოს აქვს - ვილა რანჩოთი რიო დე ჟანეიროში... ბათუმს ალბათ გააქირავებს

ცნობისათვის, „ორბი ჯგუფის“ გენერალურმა დირექტორმა, ირაკლი კვერღელიძემ ბრაზილიელ ფეხბურთელს, რონალდინიოს ბათუმში საზეიმოდ გადასცა ბინის გასაღები.

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ზურაბ ჯაფარიძე: დღეიდან რონალდინიოს აქვს - ვილა რანჩოთი რიო დე ჟანეიროში... ბათუმს ალბათ გააქირავებს
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. NEWS.GE„მინდა, საზეიმოდ გადავცე გასაღები უკვე ჩვენს ბათუმელს, კაცურ კაცს, თავისი საქმის პროფესიონალს, ბევრი ადამიანისთვის მისაბაძ მაგალითს, ჩვენს რონალდინიოს“ (ვიდეო)
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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