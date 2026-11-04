საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 23:06
ზურაბ ჯაფარიძე: დღეიდან რონალდინიოს აქვს - ვილა რანჩოთი რიო დე ჟანეიროში... ბათუმს ალბათ გააქირავებს
ცნობისათვის, „ორბი ჯგუფის“ გენერალურმა დირექტორმა, ირაკლი კვერღელიძემ ბრაზილიელ ფეხბურთელს, რონალდინიოს ბათუმში საზეიმოდ გადასცა ბინის გასაღები.
ზურაბ ჯაფარიძე:
დღეიდან რონალდინიოს აქვს:
ვილა რანჩოთი რიო დე ჟანეიროში (სადაც ცხოვრობს)
ვილა ბარსელონასთან ახლოს (ცხოვრობდა როცა იქ თამაშობდა)
ვილა პარიზთან ახლოს (ცხოვრობდა როცა იქ თამაშობდა)
ვილა საბერძნეთში (მგონი რომელიღაც კუნძულზე)
ვილა იტალიაში, კომოს ტბაზე
ვილა ფლორიდაში
და ბინა ბათუმში
ბათუმს ალბათ გააქირავებს
ცნობისათვის, „ორბი ჯგუფის“ გენერალურმა დირექტორმა, ირაკლი კვერღელიძემ ბრაზილიელ ფეხბურთელს, რონალდინიოს ბათუმში საზეიმოდ გადასცა ბინის გასაღები.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეირაკლი კობახიძე: Cipriani Batumi ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ბათუმისა და მთლიანად აჭარის ეკონომიკის ზრდაში, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაში და ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას, ახალ შესაძლებლობებს შექმნის რეგიონისა და ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის
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