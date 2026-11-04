სხვადასხვა · 4 ნოემბერი, 22:12
„მინდა, საზეიმოდ გადავცე გასაღები უკვე ჩვენს ბათუმელს, კაცურ კაცს, თავისი საქმის პროფესიონალს, ბევრი ადამიანისთვის მისაბაძ მაგალითს, ჩვენს რონალდინიოს“ (ვიდეო)
„ორბი ჯგუფის“ გენერალურმა დირექტორმა, ირაკლი კვერღელიძემ ბრაზილიელ ფეხბურთელს, რონალდინიოს ბათუმში საზეიმოდ გადასცა ბინის გასაღები.
ბრაზილიელ ფეხბურთელს, რონალდინიოს ბათუმში საზეიმოდ გადასცეს ბინის გასაღები
„მინდა, საზეიმოდ გადავცე გასაღები უკვე ჩვენს ბათუმელს, კაცურ კაცს, თავისი საქმის პროფესიონალს, ბევრი ადამიანისთვის მისაბაძ მაგალითს, ჩვენს რონალდინიოს“— განაცხადა „ორბი ჯგუფის“ გენერალურმა დირექტორმა, ირაკლი კვერღელიძემ
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