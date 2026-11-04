მსოფლიო · 4 ნოემბერი, 22:01
ჯეი დი ვენსი: ყველამ იცის, რატომ დავმარცხდით
აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკელების ისტორიული მარცხი ირანთან ომს დაუკავშირა და ტრამპის განცხადებები გააკრიტიკა.
„ჩვენი დამარცხების მიზეზი ომია.
თუ ვინმეს სურს ამტკიცოს, რომ ეს ამად ღირდა, რომ მომდევნო ექვსი წლით სენატის დაკარგვა მისაღები ფასი იყო, მაშინ ასეც თქვას. ამტკიცოს, რომ ეს ღირებული საფასური იყო. დაეთანხმებით თუ არა, ასეთი პოზიცია სულ მცირე გულწრფელი მაინც იქნება.
მაგრამ ყველამ იცის, რატომ დავმარცხდით“, — განაცხადა ჯეი დი ვენსმა.
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