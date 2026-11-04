ილონ მასკი: როგორც ჩანს, არჩევნებში ჩასარევად ჩემმა კოსმოსურმა ლაზერებმა ამჯერად ვერ იმუშავა
ილონ მასკმა, რომელიც აშშ-ის შუალედურ კონგრესის არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატების კამპანიებს აფინანსებდა, კენჭისყრის შედეგები შეაფასა.
"როგორც ჩანს, არჩევნებში ჩასარევად ჩემმა კოსმოსურმა ლაზერებმა ამჯერად ვერ იმუშავა“ - დაწერა მან X-ზე.
The New York Times-ის გამოთვლებით, მასკმა არჩევნების წინ რესპუბლიკური პარტიის დასახმარებლად 474 მილიონი დოლარი გააგზავნა.
აშშ-ში ჩატარებული არჩევნების შედეგად, სენატში უმრავლესობა დემოკრატიულმა პარტიამ მოიპოვა. წინასწარი მონაცემებით დემოკრატიულმა პარტიამ სენატში სულ მცირე 52-მდე ადგილის მოპოვება შეძლო. დემოკრატებს უმრავლესობის (მინიმუმ 51 ადგილის) მოსაპოვებლად სულ მცირე 4 მანდატის გადაწევა სჭირდებოდათ, რაც მათ წარმატებით განახორციელეს ისეთ შტატებში გამარჯვებით, როგორიცაა კანზასი, ჩრდილოეთ კაროლინა და ტეხასი.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს1 სტატია
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