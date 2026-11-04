პარლამენტიპერსონები
ამინდიკურსისაწვავიგათიშვებიგზები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიმსოფლიოსტატია
მსოფლიო · 4 ნოემბერი, 21:58

ილონ მასკი: როგორც ჩანს, არჩევნებში ჩასარევად ჩემმა კოსმოსურმა ლაზერებმა ამჯერად ვერ იმუშავა

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ილონ მასკი: როგორც ჩანს, არჩევნებში ჩასარევად ჩემმა კოსმოსურმა ლაზერებმა ამჯერად ვერ იმუშავა
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიილონ მასკი - ჩემმა არჩევნებში ჩარევისთვის განკუთვნილმა კოსმოსურმა ლაზერებმა ამჯერად არ იმუშავა
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

მსოფლიო ·
ილონ მასკი კვლავ რესპუბლიკური პარტიის ყველაზე მსხვილი შემომწირველია - მან შუალედური არჩევნებისთვის პარტიას 276 მილიონი დოლარი შესწირაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

მსოფლიო ·

BILD: გერმანული პარტია „თავისუფალი ამომრჩევლების“ ლიდერი, ბავარიის ვიცე-პრემიერი და ეკონომიკის მინისტრი ჰუბერტ აივანგერი ბერლინის ერთ-ერთ სასტუმროში გარდაცვლილი იპოვეს

იმედინიუსი
ყველა ამბავი: მსოფლიო