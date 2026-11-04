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პოლიტიკა · 4 ნოემბერი, 19:21

ლაშა ბუღაძე: ივანიშვილმა მიაღწია მიზანს: საქართველო ევროკავშირის მიღმა დარჩება

ცნობისათვის,საქართველოს უვიზო მიმოსვლის მხრივ გაცემული რეკომენდაციებიდან თითქმის არც ერთი არ შეასრულა და, პირიქით, უკან დაიწია. ამის შესახებ ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშშია აღნიშნული.

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ლაშა ბუღაძე: ივანიშვილმა მიაღწია მიზანს: საქართველო ევროკავშირის მიღმა დარჩება
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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