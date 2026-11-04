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მსოფლიო · 4 ნოემბერი, 18:12

ლევან სუთიძე: ახლა მთავარი გამოწვევა სხვაგანაა: საშინაო საქმეებიდან დიდწილად გაძევებული ტრამპი საგარეო პოლიტიკაში გადაცხოვრდება

ლევან სუთიძე: სრულმასშტაბიანი და ყოვლისმომცველი დემოკრატიული გამარჯვება შედგა, მაგრამ: ტრამპის გადაყენების ალბათობა ნულთან ახლოსაა. წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატები იმპიჩმენტს კი გამოაცხადებენ, მაგრამ სენატში 67 ხმის მოგროვება რესპუბლიკელების გარეშე ფანტასტიკის სფეროა.

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ლევან სუთიძე: ახლა მთავარი გამოწვევა სხვაგანაა: საშინაო საქმეებიდან დიდწილად გაძევებული ტრამპი საგარეო პოლიტიკაში გადაცხოვრდება
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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