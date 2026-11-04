პარლამენტიპერსონები
ამინდიკურსისაწვავიგათიშვებიგზები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიპოლიტიკასტატია
პოლიტიკა · 4 ნოემბერი, 13:15

დეა მეტრეველი: თუ ვინმემ გუშინ ბრიუსელში მასტერკლასი ჩაატარა ეს ნიკოლ ფაშინიანი იყო. ევროკავშირში არა მხოლოდ სომხეთის, არამედ საქართველოს გაწევრიანების მნიშვნელობაზე რომ ისაუბრა

შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბრიუსელში ევროკავშირის გაფართოების სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც „ევრონიუსის“ ორგანიზებით გაიმართა.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
დეა მეტრეველი: თუ ვინმემ გუშინ ბრიუსელში მასტერკლასი ჩაატარა ეს ნიკოლ ფაშინიანი იყო. ევროკავშირში არა მხოლოდ სომხეთის, არამედ საქართველოს გაწევრიანების მნიშვნელობაზე რომ ისაუბრა
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
დეა მეტრეველი: ამაზე დიდი თავზე ლაფის დასხმა რაღა უნდა იყოს?წაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

პაატა მანჯგალაძე შალვა პაპუაშვილის განცხადებაზე - უბრალოდ დასანანია, როცა ადამიანის ასეთ დაცემას ვხედავ - ბატონო შალვა, ვიდრე ევროპაში შევალთ ღირსებით, ჯერ აქ ვიაროთ ღირსებით

ინტერპრესნიუსი
ყველა ამბავი: პოლიტიკა