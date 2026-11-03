ბორის ჩელე ყურუა: სკოლაში მანდატურის ბრალია, ციხეში ბადრაგის... ხელისუფლების და პარტიის ბრალი არაფერი არ არის
ერთ-ერთი სავარაუდო დაზარალებული სკოლის მოსწავლის დედა "პირველებს " ეუბნება, მშობლებმა მალევე მიაწოდეს ინფორმაცია საგამოძიებო უწყებას, ასევე საქმის კურსშია განათლების სამინისტროც.
პოლიტიკოსი ბორის ჩელე ყურუა:
სკოლაში მანდატურის ბრალია
ციხეში ბადრაგის
განყოფილებაში პოლიციელის
ძაღლებს ცხოველთა მონიტორინგი ხოცავს
უსამართლოდ მოსამართლე იქცევა
და პრემიერი რომ იპარავს, ეგეც მისი პირადი პასუხისმგებლობაა
ხელისუფლების და პარტიის ბრალი არაფერი არ არის
ადამიანები არიან ბოროტები უბრალოდ…
შეგახსენებთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში სავარაუდო სექსუალური იძულების და ცემის ფაქტზე გამოძიებაა დაწყებული.
ერთ-ერთი სავარაუდო დაზარალებული სკოლის მოსწავლის დედა "პირველებს " ეუბნება, მშობლებმა მალევე მიაწოდეს ინფორმაცია საგამოძიებო უწყებას, ასევე საქმის კურსშია განათლების სამინისტროც.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…