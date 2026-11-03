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საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 15:33

ზურაბ ფარჯიანი: სკოლებში ამ და სხვა რეალურ პრობლემებს რომ მიხედოთ, სანამ "გარყვნილ დასავლეთს" დაუწყებთ ჭკუის სწავლებას და ფორმებს იყიდით ჩინეთში, არა?!

ერთ-ერთი სავარაუდო დაზარალებული სკოლის მოსწავლის დედა "პირველებს " ეუბნება, მშობლებმა მალევე მიაწოდეს ინფორმაცია საგამოძიებო უწყებას, ასევე საქმის კურსშია განათლების სამინისტროც.

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ზურაბ ფარჯიანი: სკოლებში ამ და სხვა რეალურ პრობლემებს რომ მიხედოთ, სანამ "გარყვნილ დასავლეთს" დაუწყებთ ჭკუის სწავლებას და ფორმებს იყიდით ჩინეთში, არა?!
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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