ზურაბ ფარჯიანი: სკოლებში ამ და სხვა რეალურ პრობლემებს რომ მიხედოთ, სანამ "გარყვნილ დასავლეთს" დაუწყებთ ჭკუის სწავლებას და ფორმებს იყიდით ჩინეთში, არა?!
ერთ-ერთი სავარაუდო დაზარალებული სკოლის მოსწავლის დედა "პირველებს " ეუბნება, მშობლებმა მალევე მიაწოდეს ინფორმაცია საგამოძიებო უწყებას, ასევე საქმის კურსშია განათლების სამინისტროც.
ყოფილი დიპლომატი ზურაბ ფარჯიანი:
სკოლაში რომ გყავს შვილი, წესით არ უნდა ფიქრობდე იმაზე, იქ ტუალეტში შესვლა მთელი ცხოვრების ტრავმად დაუჯდება თუ არა.
და სკოლებში ამ და სხვა რეალურ პრობლემებს რომ მიხედოთ, სანამ "გარყვნილ დასავლეთს" დაუწყებთ ჭკუის სწავლებას და ფორმებს იყიდით ჩინეთში, არა?!
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
ცნობისათვის, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში სავარაუდო სექსუალური იძულების და ცემის ფაქტზე გამოძიებაა დაწყებული.
ერთ-ერთი სავარაუდო დაზარალებული სკოლის მოსწავლის დედა "პირველებს " ეუბნება, მშობლებმა მალევე მიაწოდეს ინფორმაცია საგამოძიებო უწყებას, ასევე საქმის კურსშია განათლების სამინისტროც.
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