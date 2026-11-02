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პოლიტიკა · 2 ნოემბერი, 20:52

ლევან ხაბეიშვილი: ახლა ხომ უხარია ისკო დასენს აზარტული თამაშების „მაგნატს“, ანტონ ობოლაშვილებს და მისნაირებს.... ჰოდა, მერე ნახეთ ბიძო, რომ მოითხოვს „დაყაჭეთ“ ფულები!!!

რუსთავი 2

ლევან ხაბეიშვილი: შუშის თვალით, გაშტერებული იყურება ქოცი ჩინოვნიკი, როდესაც ესაუბრები - სამშობლოზე, სახელმწიფოზე, თავისუფლებაზე... ასეთ დროს, ჩასუქებული ლოყებიდან დიდი ჰოთ-დოგი „პაწუა“ ლუკმად, რომ იყურება და მაიონეზ-კეტჩუპს „დაიწუწებს“ - აი ამაზე მეტს იდარდებს ვიდრე იმაზე, რომ ანწუხელიძის გასამართლებას მოაწერა ხელი...

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ლევან ხაბეიშვილი: ახლა ხომ უხარია ისკო დასენს აზარტული თამაშების „მაგნატს“, ანტონ ობოლაშვილებს და მისნაირებს.... ჰოდა, მერე ნახეთ ბიძო, რომ მოითხოვს „დაყაჭეთ“ ფულები!!!
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  1. TV პირველიოპოზიციურიჩინოვნიკები თავს უწყობთ ხაფანგს, თქვენს “აღსასრულს“ აახლოებს ბიძინა და მომკითხავიც არ გეყოლებათ! - ხაბეიშვილი
  2. ინტერპრესნიუსინეიტრალურილევან ხაბეიშვილი - ჩინოვნიკები თავს უწყობთ ხაფანგს, თქვენს „აღსასრულს“ აახლოებს ბიძინა და მომკითხავიც არ გეყოლებათ! - ვაფრთხილებდი ღარიბაშვილს, ლილუაშვილს, ჯუანშერს, „მიქაუტაძეებს“, „ქარსელაძეებს“ და მათაც ეღიმებოდათ
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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