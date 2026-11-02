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საზოგადოება · 2 ნოემბერი, 20:40

დღის ფოტო - გადასასვლელი ხიდი

სადგურის მოედანზე საფეხმავლო გადასასვლელ ხიდზე არსებულ მაღაზიაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობით, ცეცხლი ლოკალიზებულია და გავრცელების საფრთხე აღარ არსებობს.

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დღის ფოტო - გადასასვლელი ხიდი
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

5 სტატია
სამთავრობო 3ოპოზიციური 1ნეიტრალური 1
  1. იმედინიუსისამთავრობოსადგურის მოედანზე ხანძარია
  2. ნეტგაზეთიოპოზიციურისადგურის მოედანზე გადასასვლელი ხიდი დაიწვა (ვიდეო)
  3. იმედინიუსისამთავრობოსადგურის მოედანზე, გადასასვლელ ხიდზე ხანძარი ლიკვიდირებულია
  4. POSTVსამთავრობოსაგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობით, ე.წ. გადასასვლელი ხიდის ტერიტორიაზე ხანძარი ლოკალიზებულია
  5. ინტერპრესნიუსინეიტრალურისადგურის მოედანზე ე.წ. გადასასვლელ ხიდზე ხანძარი ლიკვიდირებულია
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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